Commisso: “Fiorentina-Inter Women 4-0, divertito. Crediamo nel femminile”

Commisso ha assistito dagli Stati Uniti a Fiorentina-Inter Women 4-0 di ieri sera, prima giornata della Serie A Femminile (vedi articolo). Il presidente viola, ai canali ufficiali, ha commentato la partita del Franchi e ribadito il suo impegno sul calcio femminile.

LA SODDISFAZIONE – Fiorentina-Inter Women è finita 4-0. Questo il commento di Rocco Commisso: «Voglio fare i complimenti alle nostre ragazze per la bellissima partita. Gioco, impegno, reti, mi sono davvero divertito. Nonostante molte calciatrici siano arrivate da poco tempo, il Mister Antonio Cincotta è riuscito ad unire bene il gruppo e la squadra ha dimostrato di avere dei valori importanti. Credo che quest’anno potremo prenderci delle belle soddisfazioni. Anche l’esordio della nuova maglia non poteva essere migliore. Da quando siamo arrivati a Firenze abbiamo dedicato molta attenzione anche al calcio femminile, crediamo in questo movimento e il nostro prossimo Centro Sportivo di Bagno a Ripoli, sempre che la burocrazia me lo lasci fare, sarà uno dei primi in Europa a ospitare donne e uomini insieme. Oggi sono mancati ancora una volta purtroppo i nostri tifosi. Mi auguro che questa pandemia, con le sue terribili conseguenze, possa essere presto superata. Vorrei riuscire a tornare a Firenze ad abbracciare tutti, a cominciare da mio figlio Giuseppe, i nostri ragazzi e ragazze e soprattutto i nostri unici tifosi».

Fonte: Viola Channel