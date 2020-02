Lautaro Martinez via? L’Inter non si arrende! Rinnovo...

Lautaro Martinez via? L’Inter non si arrende! Rinnovo a cifre top: le ultime

Lautaro Martinez è entrato nel mirino delle big europee, su tutte Barcellona e Real Madrid (qui le parole di Blanco). L’Inter, però, secondo quanto riportato da Gianluigi Longari negli studi di “Sportitalia”, non ha intenzione di arrendersi. L’obiettivo è il rinnovo di contratto per eliminare la clausola rescissoria

PIANO SUL MERCATO – L’Inter non ha ancora rinnovato il contratto di Lautaro Martinez e questo è un aspetto cruciale. Il calciatore, infatti, ha una clausola da 110 milioni di euro nel contratto e qualsiasi club può pagarla nel periodo preposto e strappare l’attaccante senza trattare con i nerazzurri. L’ingaggio attuale dell’argentino non è ancora al livello dei top in rosa. L’iter nerazzurro nei prossimi mesi consisterà nel rinnovo di contratto con aumento dello stipendio e l’eliminazione della clausola rescissoria. Non riuscire a rinnovare, senza alcuna possibilità di poter trattenere Lautaro Martinez, sarebbe un segnale di resa anticipata. Un’impressione che non è consona all’ambiziosa immagine dell’Inter.