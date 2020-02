Blanco (pres. Racing): “Lautaro Martinez, Barcellona o Real Madrid? Vero”

Lautaro Martinez in Spagna (e pure in Italia) viene accostato a Barcellona e Real Madrid. Victor Blanco, il presidente del Racing Club (la squadra da cui l’Inter ha acquistato il Toro ormai due anni fa), ha parlato a El Intransigente della possibilità che l’attaccante si trasferisca in Spagna, visto che è parte interessata e può guadagnarci sopra.

IL TERZO INCOMODO – Lautaro Martinez ha una clausola rescissoria da centoundici milioni di euro, esercitabile dall’1 al 15 luglio. Questo è previsto nel suo contratto con l’Inter, attualmente non rinnovato, e dalla Spagna le voci sulla volontà delle big della Liga di pagarla si susseguono con frequenza quasi quotidiana. Ora ci pensa pure Victor Blanco, presidente del Racing Club: «Abbiamo negoziato molto bene. Abbiamo una plusvalenza del 10% su quattordici milioni di euro. Quando l’abbiamo venduto, abbiamo deciso di rinunciare a ottenere due milioni e cinquecentomila euro immediati per mantenere una percentuale sulla futura rivendita. In un altro momento si sarebbe preferito ricevere i soldi tutti e subito. Noi invece abbiamo sacrificato questa cifra, sapendo però che in un momento futuro potrà portare un vantaggio economico al Racing Club. Dell’interesse di Barcellona e Real Madrid per Lautaro Martinez è tutto vero».

