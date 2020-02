Pochesci: “Lazio? Rosa non all’altezza di Inter e...

Pochesci: “Lazio? Rosa non all’altezza di Inter e Juventus, ma che lavoro!”

Pochesci ha fatto il punto sulla lotta Scudetto, valutando soprattutto la grande crescita della Lazio (qui gli highlights di Genoa-Lazio). L’allenatore sottolinea il lavoro di Simone Inzaghi nel valorizzare gli uomini a disposizione. Limitato il gap con Inter e Juventus: di seguito le sue dichiarazioni a “TMW Radio”

CRESCITA BIANCOCELESTE – Sandro Pochesci esprime la sua ammirazione per il percorso laziale: «Il tecnico ha valorizzato la rosa. Inzaghi si è adeguato alle esigenze della società. E’ la squadra che è migliorata di più la Lazio. Ha davvero fatto un grande lavoro su una rosa che non era all’altezza di Juventus e Inter, facendo diventare importanti giocatori anche non importanti. Oggi sono decisivi anche le riserve».