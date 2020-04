Lautaro Martinez, Inter fissa cifra e condizioni! 2 super top in cambio – AS

Lautaro Martinez piace molto al Barcellona, ma l’Inter ha posto delle condizioni ben precise secondo quanto rivelato da AS. Il club nerazzurro ha fissato la cifra e individuato due giocatori. Di seguito tutti i dettagli

CONDIZIONI – Lautaro Martinez al Barcellona sembra una strada alquanto in salita. Secondo quanto rivelato da AS, il club nerazzurro ha fissato le sue condizioni. E non sono di certo semplici. L’Inter, per la cessione del Toro, chiede 90 milioni di euro più la cessione definitiva di Arturo Vidal e il prestito gratuito di Antoine Griezmann per un anno. Secondo la dirigenza interista, infatti, questo è l’unico modo per abbassare il prezzo dell’attaccante, fissato a 111 milioni di euro di clausola. A queste condizioni, sottolinea il giornale spagnolo, sembra difficile che i blaugrana possano anche solo pensarci.

