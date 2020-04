Miranda: “Flamengo e Palmeiras mi cercarono, Inter bloccò! Mi dissero…”

Miranda è tornato a parlare del momento in cui, quando giocava ancora all’Inter, lo cercarono sia Flamengo che Palmeiras. Il difensore brasiliano, attualmente in forza allo Jiangsu Suning, svela che a fermarlo fu la società nerazzurra. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Esporte Interativo

STOP – Joao Miranda racconta di come l’Inter bloccò il suo ritorno in Brasile: «Il Flamengo è un grande club, la miglior tifoseria del Brasile. Cosa posso dire? Era interessato a me, parlai con la dirigenza ma non era il momento di un ritorno. Avevo un contratto con l’Inter ed era molto difficile per loro trattare con un club brasiliano. I proprietari dell’Inter hanno detto che non era il momento di tornare in Brasile, il mio agente ha raggiunto l’accordo e per questo non è andata la trattativa con il Flamengo. Il Palmeiras contattò il mio procuratore, è un grande club di San Paolo. Ma anche quella volta i dialoghi non hanno portato a niente perché l’Inter voleva la mia permanenza. Quindi la trattativa non si è evoluta».

Fonte: esporteinterativo.com.br