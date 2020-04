Altobelli: “Inter, difesa migliore d’Italia! Mercato? Ecco cosa serve a Conte”

L’Inter di Conte è ferma così come tutto il calcio europeo e non solo, ma c’è sempre modo di fare un resoconto. Altobelli – intervenuto ai microfoni di “tuttocampo.it” – promuove il cammino dei nerazzurri e dà lo scettro al reparto arretrato. Di seguito le dichiarazioni dell’ex attaccante

PROMOSSI – L’Inter può essere promossa per quanto visto fino al blocco totale? Secondo Alessandro Altobelli sì: «Cammino dell’Inter buono, per i nerazzurri questo era di fatto l’anno zero. In estate erano partiti molti big come Mauro Icardi, Ivan Perisic e Radja Nainggolan. Nonostante questo, fino al KO contro la Juventus, erano in testa alla classifica. Antonio Conte è stato bravo fin da subito a capire cosa serviva alla squadra e come valorizzarla».

NECESSITÀ – Altobelli prova anche ad analizzare cosa servirà all’Inter sul mercato: «Analizzando i giocatori che l’Inter ha in rosa, il comparto arretrato è il migliore d’Italia. In mezzo al campo ci sono giocatori di assoluto valore e davanti con Lautaro Martinez, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez e il giovane Sebastiano Esposito è molto ben fornita. Ma per fare il salto di qualità servono dei top player in mezzo al campo e sulle fasce».

