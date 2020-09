Lautaro Martinez, Inter domani incontra agenti: Barcellona non tramonta

Sarebbe probabile che l’incontro tra l’Inter e gli agenti di Lautaro Martinez possa tenersi domani: occhio alla situazione Barcellona

INDISCREZIONE – Domani si dovrebbe tenere l’incontro tra l’Inter e gli agenti di Lautaro Martinez, previsto in un primo momento venerdì scorso. Lunedì si dovrebbe parlare di un eventuale rinnovo di contratto per l’attaccante argentino, ma questa non sarebbe l’unica possibilità per il suo futuro. Infatti, secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb.com”, resterebbe ancora in piedi l’ipotesi Barcellona. Infatti, pur essendo vero che il club blaugrana non ha attualmente le cifre necessarie per acquistarlo, tra un po’ la situazione potrebbe cambiare. Magari grazie all’aiuto di una banca per realizzare qualche affare importante nel prossimo calciomercato. Insomma il suo destino è a un bivio: rinnovo o addio in direzione Barça, a seconda di quando i catalani risolveranno i loro problemi finanziari.

