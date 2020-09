Vidal-Inter, vicino sbarco a Milano: sviluppi per l’accordo con Barcellona

Arturo Vidal Barcellona

Arturo Vidal potrebbe essere presto un giocatore dell’Inter: infatti sarebbe vicino l’accordo tra il centrocampista cileno e il Barcellona

SVILUPPI – Nuove conferme sull’avvicinamento tra Arturo Vidal e l’Inter. Il centrocampista cileno sarebbe ormai prossimo all’intesa con il Barcellona. Infatti, secondo quanto riportato da “Sky Sport”, si sarebbero registrati dei passi in avanti tra il giocatore e il club blaugrana. Insomma l’intesa per la risoluzione del suo contratto non sarebbe affatto lontana. Presto, anche se non sarebbe possibile affermare se oggi o domani, il calciatore potrebbe sbarcare a Milano.