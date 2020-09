Benevento, Inzaghi: “Inter, Lazio piccolo antipasto. Ci sarà da divertirsi”

Condividi questo articolo

Filippo Inzaghi coach of Benevento, during the match of the Italian Serie B championship Benevento – Pordenone 2-1 which took place at the Ciro Vigorito Stadium in Benevento on 15/02/2019 – Photo Credit Vincenzo Izzo

Intervistato al termine dell’amichevole in casa contro la Reggina, Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato della prima giornata del campionato di Serie A contro l’Inter

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, in vista di Benevento-Inter, prima giornata del campionato di Serie A, in programma mercoledì 30 settembre. «Il calendario ci ha dato un bell’assist, considerato che eravamo le uniche due a non giocare alla prima giornata – “OttoPagine.it” –. Sarà un piccolo antipasto di ciò che troveremo con l’Inter. Ci sarà da divertirsi, cercheremo di vendere cara la pelle. Trovare Simone è sempre un piacere, farlo in amichevole sarà un po’ più rilassante».

Fonte: Ivan Calabrese – OttoPagine.it