Lautaro Martinez giura amore all’Inter. Ma in caso di offerta può partire – TS

Lautaro Martinez ha, di recente, professato tutto il suo amore per l’Inter (vedi articolo). Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, però, l’argentino potrebbe lasciare Milano in caso di offerta

LEGAME – Lautaro Martinez a margine della sfida tra Argentina ed Italia, andata in scena martedì, ha rassicurato i tifosi nerazzurri, giurando amore all’Inter e manifestando la voglia di continuare a vestire i colori nerazzurri. Il club però, secondo Tuttosport, dovendo sacrificare un big sul mercato, se dovessero arrivare offerte per il “Toro” le prenderebbe in considerazione. Il quotidiano precisa che, ad oggi, non è pervenuta nessuna offerta, ma sul mercato europeo, a breve, potrebbe innescarsi un “valzer delle punte” che potrebbe coinvolgere anche l’argentino, con top club come Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona e Chelsea alla ricerca di rinforzi offensivi. Con l’Inter che, per sistemare i conti, con l’offerta giusta lascerebbe partire l’attaccante argentino.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati