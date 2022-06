Dybala tentato dall’offerta dell’Inter e ha un dilemma: ‘tradire’ la Juventus – CdS

Dybala non ha ancora deciso quale sarà la sua prossima squadra, prende tempo e si gode l’Argentina. L’Inter dal canto suo gli ha già presentato un’offerta, ma ora dipenderà solo da lui (e un dilemma).

PRESTO UNA SCELTA – Paulo Dybala è ancora tra i giocatori sospesi, visto l’addio alla Juventus da svincolato. L’Inter è la squadra che più si è informata (e soprattutto prima di tutte) e se Dybala non fosse interessato ad andare all’Inter, non avrebbe mandato un intermediario a parlare con Marotta nella sede dell’Inter. In realtà una sua preferenza l’ha già data, l’Italia (vedi dichiarazioni), ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non vuole tradire la Juventus. Da una parte ci sono l’amore per l’Italia e la volontà di dimostrare a chi lo ha scaricato che è un top player; dall’altra lo stimolo di provare un’avventura professionale all’estero. Come sottolineato precedentemente dal quotidiano romano, però, l’Inter un messaggio lo ha già mandato, offrendo un contratto di 3-4 anni a 5,5 milioni più bonus per arrivare a un massimo di 7. ma non è pronta per firmare. Non resta che attendere.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

