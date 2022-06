Mkhitaryan, oggi la risposta definitiva alla Roma. Lui però ha già detto sì all’Inter – CdS

Mkhitaryan oggi risponderà all’ultima proposta di rinnovo della Roma. Lui, però, è tentato dall’Inter per due motivi principali (e ha già detto sì).

LE ULTIME – Henrikh Mkhitaryan ha dato disponibilità all’Inter, ma nell’incontro con Tiago Pinto non ha comunicato la sua decisione di andare via. La Roma ha rilanciato con una nuova offerta di rinnovo, e ha dato 48 ore di tempo per dare una risposta definitiva, che a tal proposito arriverà oggi. Per Mkhitaryan non è facile andare via da Roma, ma ci sono almeno due motivi che spingono l’armeno verso Milano: la possibilità di giocare nella Champions League, la sicurezza di un contratto biennale, che differenzia l’offerta dell’Inter da quella della Roma. Intanto la società giallorossa, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ha già trovato il sostituto e aspetta solo una risposta da Mkhitaryan.

Fonte: Corriere dello Sport – Guido D’Ubaldo

