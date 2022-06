Inzaghi, appello all’Inter non ascoltato: la rosa nerazzurra si ‘restringe’ – TS

Simone Inzaghi, secondo Tuttosport, non può essere contento di questo inizio di mercato. L’allenatore aveva auspicato la permanenza di tutti i big, invece la rosa nerazzurra ha già cominciato a “restringersi”

RISTRETTA – Simone Inzaghi, a fine campionato, aveva auspicato la permanenza di tutti i big dell’Inter, con una sorta di appello con cui chiedeva la conferma della rosa ed un mercato impostato sull’aggiungere qualche elemento utile. Ad oggi, però, secondo Tuttosport, la richiesta del tecnico non è stata accolta, anzi. Perisic, uno dei calciatori chiave, è partito in direzione Tottenham. Uno fra Skriniar, Bastoni, Barella e Lautaro Martinez sarà ceduto per fare cassa, come accaduto lo scorso anno con Lukaku ed Hakimi. Al momento, quindi, le alternative di livello nella rosa stanno diminuendo e, i nuovi arrivi, precisa il quotidiano, potranno solo riportare la situazione al punto di partenza.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi