Lautaro Martinez e Lukaku, Inter chiara. Pinamonti tra i partenti – Sky

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano – esperto di calciomercato di “Sky Sport” – l’Inter considera intoccabile sia Romelu Lukaku che Lautaro Martinez. Anche Alexis Sanchez al momento non è sul mercato, con Andrea Pinamonti che potrebbe essere l’unico a partire.

SITUAZIONE ATTACCO – L’attacco dell’Inter non dovrebbe cambiare in vista del prossimo anno. Come riporta Fabrizio Romano di “Sky Sport”: «A oggi l’Inter considera Romelu Lukaku intoccabile. Lautaro Martinez non è sul mercato e di offerte sul tavolo dei nerazzurri non ce ne sono. Se ne parla sempre tanto, è un ragazzo sul quale c’è un grande interesse, però c’è da ricostruire il rinnovo di contratto. L’Inter vuole mantenere l’ossatura di questa squadra, il sacrificio è stato Achraf Hakimi. La situazione ora è sotto controllo e i nerazzurri hanno intenzione di restare con lo stesso attacco dello scorso anno ed eventualmente di valutare la situazione quarta punta in caso dovesse partire Andrea Pinamonti».