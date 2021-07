VIDEO – Inter-Crotone, l’ultimo precedente: +3 che vale lo scudetto!

In attesa di Inter-Crotone, amichevole in programma domani sera alle 18 ad Appiano Gentile, riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato dalle due squadre. Risale al primo maggio 2021 ed è, di fatto, la vittoria che è valsa il diciannovesimo scudetto dei nerazzurri (complice il pareggio del giorno seguente tra Atalanta e Sassuolo).

CAMPIONI D’ITALIA – Il primo maggio 2021, allo stadio Ezio Scida va in scena Crotone-Inter. I nerazzurri hanno il primo match point della loro corsa scudetto e lo sfruttano. La partita è dura, tosta, fino a quando nel secondo tempo – precisamente al minuto 69 – ci pensa Christian Eriksen con un gran tiro a sbloccare il risultato e mandare l’Inter in vantaggio. Gli ospiti provano a trovare il gol del pareggio, ma nel finale, al 92′, Achraf Hakimi mette in rete il gol dello 0-2 che fa festeggiare i nerazzurri. Una vittoria che, complice il pareggio tra Atalanta e Sassuolo del giorno seguente, regala alla società il diciannovesimo scudetto. Riviviamo insieme – grazie al canale “YouTube” ufficiale dell’Inter – l’ultimo precedente giocato tra le due squadre e appena raccontato, in attesa di Inter-Crotone di domani sera.