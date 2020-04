Lautaro Martinez, il Barcellona non si arrende mai: due proposti all’Inter

Per Lautaro Martinez il Barcellona pare non abbia la possibilità economica, visto il periodo, di pagare la clausola. I centoundici milioni di euro sembrano complicati da versare, in un’unica soluzione, anche per i blaugrana. Il quotidiano catalano Mundo Deportivo insiste sul Toro e ipotizza due giocatori che piacerebbero all’Inter.

NOMI NON DI PRIMO PIANO – Riecco le voci dalla Spagna su Lautaro Martinez al Barcellona. Lo fa il Mundo Deportivo, in edicola domani mattina, con la sua prima pagina: “Lautaro, Nélson Semedo e Carles Alenà interessano all’Inter“.