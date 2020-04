Pedullà: “Lautaro Martinez? Con l’Inter coerente la differenza la fa lui”

Pedullà è sicuro: su Lautaro Martinez sarà l’attaccante argentino a definire il suo futuro, in relazione al pressing del Barcellona. Il giornalista, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, ha parlato di come l’Inter dovrà mantenere la sua linea di incedibilità, in modo da spingere il Toro allo scoperto.

SENSO UNICO – Per Alfredo Pedullà sarà Lautaro Martinez a definire un eventuale trasferimento: «Se il discorso fosse stato affrontato prima di questa clamorosa, purtroppo, pandemia ci sarebbe stata una posizione da parte del Barcellona anche sul pagamento cash della clausola, che è di centoundici milioni di euro. Ricordiamo che va in vigore dal prossimo luglio, nella prossima estate. Dopo la pandemia e il Coronavirus è un altro paio di maniche, perché metterebbero una parte cash più un paio di contropartite tecniche. L’Inter, sotto questo punto di vista, al momento non ci sente. Il Barcellona ha raggiunto l’accordo completo con Lautaro Martinez, con un contratto di cinque anni da oltre dieci milioni di euro a stagione più bonus, quindi il discorso lì è a posto. Se l’Inter mantiene questa linea di coerenza vuole i soldi della clausola, poi la differenza secondo me la farà Lautaro Martinez. Un bel giorno dovrà dire cosa vuole fare, se vuole restare all’Inter in assenza di pagamento di clausola o se vuole andare al Barcellona. Ma questa è un’altra parte del film che al momento non conosciamo».