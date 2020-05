Lautaro Martinez-Barcellona, con l’Inter resta solo un aspetto (per i catalani)

Lautaro Martinez al Barcellona è la trattativa che più interessa i media spagnoli. Per l’ennesima volta in questi due mesi di emergenza il quotidiano catalano Sport apre con l’attaccante dell’Inter, parlando di accordo vicino. Resterebbe soltanto una parte di intesa da definire, legata a una seconda contropartita: ma non tutto torna.

SVENDUTO? – La stampa spagnola tifa perché Lautaro Martinez vada al Barcellona, e ogni giorno abbassa il valore del cartellino dell’argentino. La prima pagina del quotidiano catalano Sport, che sarà in edicola domani, non fa eccezione e vede il trasferimento pronto a concretizzarsi: “Lautaro Martinez, OK (manca solo un aspetto). Accordo imminente: i due club stanno ultimando la trattativa con una cifra vicina ai sessanta milioni di euro più due giocatori. Un laterale, l’aspetto rimanente: l’Inter accetta Arturo Vidal come parte di scambio, però l’altro giocatore deve essere un terzino. Nélson Semedo o Emerson. Patto con l’argentino: il Barcellona e Lautaro Martinez hanno un accordo verbale per le prossime quattro stagioni”. Certo i conti non tornano: l’argentino ha nel suo contratto una clausola rescissoria da centoundici milioni di euro, è difficile (se non impossibile) pensare che le due contropartite segnalate da Barcellona possano valere la metà di questa cifra…