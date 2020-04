Lautaro Martinez, dal Barcellona una certezza nei confronti dell’Inter

Lautaro Martinez è stato il protagonista della “Pasqua di mercato” in relazione all’Inter, viste le parole di Sergio Zarate. L’ex attaccante dell’Ancona, che va ricordato non è il suo agente (vedi articolo), dice che andrà per certo al Barcellona, ma non è così. Anzi, il quotidiano catalano Mundo Deportivo per una volta frena.

L’INTER NON CEDE – “Lautaro Martinez ha una clausola rescissoria da centoundici milioni di euro, fissata per i primi quindici giorni del mese di luglio. Dal Barcellona ritengono che è quello che dovranno fare, pagandola per intero, per prendere l’attaccante di ventidue anni come sostituto a medio termine di Luis Suarez. L’uruguayano, che nel prossimo mese di gennaio farà trentaquattro anni, assieme a Lionel Messi ha fatto elogi nei confronti di Lautaro Martinez. L’argentino è paragonato, per caratteristiche, a Sergio Aguero e allo stesso Suarez”.

Fonte: MundoDeportivo.com – Roger Torellò