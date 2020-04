Arthur controffensiva su Lautaro Martinez? L’Inter risponde al Barcellona

Lautaro Martinez ha più volte visto il suo nome accostato Barcellona, ma l’Inter potrebbe “vendicarsi” chiedendo Arthur. È questo lo scenario che segnala il quotidiano catalano Mundo Deportivo, dando però ben poche possibilità che il centrocampista brasiliano vada via.

RICHIESTA DI RITORNO – “Il Barcellona teme che quando si aprirà il mercato estivo, a prescindere da quando ciò avverrà, potrà arrivare un’offerta per Arthur. Non è chiaro se sarà in solitaria, oppure come parte di operazioni per un altro giocatore. Il club blaugrana però è certo: dirà no a ogni proposta, perché il centrocampista brasiliano è incedibile ed è uno dei pilastri del Barcellona nel futuro. Nelle ultime settimane il nome di Arthur è stato accostato all’Inter, in relazione all’interesse dei catalani per Lautaro Martinez. Il PSG, in aggiunta, potrebbe contemplare la possibilità anche se in Francia non è un nome che dice molto. Il club, in ogni caso, ha assicurato al suo entourage che la dirigenza pensa soltanto a trattenerlo al Camp Nou. Nel 2018 il Barcellona ha investito trenta milioni di euro per prenderlo dal Gremio, a ventitré anni è un giocatore indispensabile. Arthur, nel frattempo, continua il suo piano personalizzato durante la quarantena”.

Fonte: MundoDeportivo.com – Gabriel Sans