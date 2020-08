Lautaro Martinez? A Barcellona altro nome. Tonali-Inter da vedere – Sky

Lautaro Martinez da diversi mesi è nel mirino del Barcellona, che però non può comprarlo così facilmente non avendo soldi. L’Inter può così pensare a un’altra cessione, ma non è certo che sia per finanziare Tonali: queste le parole di Gianluca Di Marzio, in collegamento da Lisbona per Sky Sport 24.

USCITA IN DUBBIO – Per Gianluca Di Marzio non è così certo l’addio di Lautaro Martinez direzione Spagna: «In realtà a Barcellona sono convinti che sarà Memphis Depay il sostituto di Luis Suarez, qualora lui dovesse andare via. Il discorso di Lautaro Martinez è semplice: ci vogliono i soldi per prenderlo, ci vuole un’offerta importante e non credo che il Barcellona oggi abbia quel tipo di budget a disposizione. Il problema economico degli acquisti riguarda un po’ tutti, non soltanto l’Inter. Sandro Tonali è un discorso diverso: non è un giocatore da cinquanta milioni di euro che guadagna dieci milioni di euro all’anno. Sono discorsi diversi, sono opportunità di mercato di giocatori giovani da prendere, e non è stato ancora preso. Poi vedremo, anche a seconda di chi sarà l’allenatore, se Tonali resterà l’obiettivo numero uno per il centrocampo».

QUANTI CAMBI? – L’Inter penserà prima di tutto a risolvere la questione allenatore (vedi articolo), poi al mercato. Ci sono però dei punti in comune, secondo Di Marzio, a prescindere da chi ci sarà in panchina: «Rientrerà Radja Nainggolan, rientrerà Ivan Perisic, si faranno determinate scelte. Sicuramente qualche sacrificio l’Inter sul mercato lo dovrà fare: non so per quale giocatore, se sarà Milan Skriniar o altri, lo vedremo strada facendo a seconda di chi si presenterà con un’offerta realmente valida».