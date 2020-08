Padovan: “Inter Women, ecco qual è stato il problema dell’anno scorso”

Inter Women in campo fra pochi minuti per il debutto in Serie A Femminile sul campo della Fiorentina (vedi formazioni). Giancarlo Padovan, ospite del prepartita su Sky Sport, ha parlato di cosa si aspetta dalle ragazze di Sorbi e di dove può esserci un miglioramento rispetto alla scorsa stagione.

RITORNO IN CAMPO – Giancarlo Padovan presenta Fiorentina-Inter Women di Serie A Femminile: «Sono molto curioso di vedere la Fiorentina. È una squadra che ha cambiato tanto, ma ha le ambizioni di sempre. Ricordiamo che l’anno scorso, seppur con l’algoritmo, è arrivata seconda. È da anni la prima interlocutrice della Juventus, prima che arrivasse la Juventus vinceva i campionati. Io mi aspetto una Fiorentina forte, anche perché ha ingaggiato delle calciatrici forti: Daniela Sabatino e Claudia Neto, capitana della nazionale portoghese. Ha sempre la stessa guida tecnica con Antonio Cincotta, io credo che sia una partita che la Fiorentina vuole vincere e che condurrà sin dall’inizio. Dall’altra parte l’Inter è tutto nelle straniere che sono state acquistate e in Ilaria Mauro, che ha dato molto alla Fiorentina. Incontra subito il suo passato (ma non può giocare perché infortunata, ndr), vediamo che attacco sarà con Stefania Tarenzi visto che l’anno scorso il problema dell’Inter è stato in avanti».