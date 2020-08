Conte resta o va via? La posizione dell’Inter in attesa del confronto – Sky

Conte nei prossimi giorni definirà il suo futuro con l’Inter, e non è sicuro che continui come allenatore. All’indomani della sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia Sky Sport fa il punto sulla questione e su cosa potrà accadere.

COME SI RISOLVE? – Antonio Conte ieri sera potrebbe aver guidato l’Inter per l’ultima volta nella sua carriera. È previsto per martedì l’incontro col presidente Steven Zhang per discutere dei progetti sulla prossima stagione, che non è escluso vedrà un altro allenatore. Secondo Sky Sport la società vuole proseguire con Conte, ma alle condizioni dell’Inter. Sembra quindi da escludere l’ipotesi di un esonero: dovrebbe dimettersi lui. In caso di addio al momento c’è un solo nome, quello di Massimiliano Allegri, come eventuale sostituto in panchina. Da capire quali saranno le richieste del tecnico e quanto sarà disposto a scendere a compromessi, o quanto la società sarà disposta ad accontentarlo. Non c’è ancora chiarezza in tal senso, ma in pochi giorni tutto sarà deciso in un modo o nell’altro. In serata, inoltre, si è diffusa la notizia che Piero Ausilio potrebbe non rimanere come direttore sportivo (vedi articolo). Conte e l’Inter si trovano a un bivio, a quattro settimane esatte dall’inizio della Serie A 2020-2021.