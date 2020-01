Kurzawa in scadenza, la Juventus non lo vuole....

Kurzawa in scadenza, la Juventus non lo vuole. Lista Inter o niente Italia?

Kurzawa è uno dei nomi accosato all’Inter nelle ultime settimane per la fascia sinistra. L’esterno, in realtà, sembrava uno dei calciatori accostati alla Juventus, ma i bianconeri sembrano avere altri piani in quel ruolo. Di seguito le ultime novità riportate da “Calciomercato.com”

UN TERZINO IN CERCA DI SQUADRA – Layvin Kurzawa accostato a Inter e Juventus, ma almeno i bianconeri sembrano sfilarsi nella corsa al calciatore. Per il ruolo di terzino sinistro, i torinesi hanno altri piani: Alex Sandro e eventualmente De Sciglio ora, Pellegrini in futuro. Il calciatore si è proposto tramite intermediari, ma la risposta è stata negativa. A questo punto, occhio ai nerazzurri per giugno, quando scadrà il contratto con il PSG.