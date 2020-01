Vertonghen in scadenza, sfuma l’Ajax. Ingaggio alto: Inter in corsa?

Vertonghen potrebbe attrarre diversi top club sul mercato (vedi articolo sui migliori parametro zero). L’Inter è stata accostata in numerose occasioni al calciatore nelle ultime settimane, ma l’Ajax sembrava avanti. In realtà, sembra sfumata l’opzione olandese, come riporta il Telegraaf

UN NOME PER LA DIFESA – L’alto ingaggio richiesto da Jan Vertonghen potrebbe aver allontanato in maniera decisiva l’Ajax. Uno stipendio da 4 milioni di euro annui è fuori budget per gli olandesi. A questo punto, tornano in corsa i club italiani accostati al calciatore. Si parla di Inter e Napoli. La squadra di Antonio Conte si presterebbe particolarmente alle caratteristiche del belga (difesa a tre), ma ad oggi si tratta solo di rumors.