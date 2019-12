Muro Chelsea su Marcos Alonso, AcuÃ±a diventa la prima alternativa – TS

Muro Chelsea su Marcos Alonso, Acuña diventa la prima alternativa – TS

“Tuttosport” scrive che per Marcos Alonso c’è un problema chiamato Marina Gravnoskaia. L’Inter valuta alternative: Acuña e Kurzawa.

OSTACOLO RUSSO – Marcos Alonso è la prima scelta di Conte sulla sinistra, ma per arrivarci l’Inter deve fare i conti con Marina Gravnoskaia. La Zarina, braccio destro di Abramovic e persona che gestisce il Chelsea, si è lasciata malissimo col tecnico nerazzurro e non ha alcuna intenzione di fargli regali. Da qui la richiesta di 45 milioni per lo spagnolo malgrado sia ai margini del progetto e il secco no per Emerson Palmieri.

PRIMA ALTERNATIVA – Comunque per ora l’Inter non molla Marcos Alonso, sperando che da oggi alla fine del mercato il Chelsea possa abbassare le pretese. La partita a scacchi è appena cominciata e bisognerà essere pazienti. Intanto, però, la dirigenza interista sta valutando alcune alternative che potrebbero essere percorribili se non dovesse sbloccarsi il fronte Alonso. Su tutti, salgono le quotazioni di Marcos Acuña dello Sporting di Lisbona. Il 28enne esterno argentino quest’anno ha già collezionato 19 presenze con i portoghesi (ha segnato anche un gol in campionato). Quindi i Leoni potrebbero sparare una cifra piuttosto alta per lasciarlo partire, ma Marotta sa che nel ruolo – viste le condizioni di Asamoah – serve un titolare.

ALTRE IDEE – Altro profilo seguito è quello di Layvin Kurzawa, in scadenza con il Paris Saint Germain, un nome che l’Inter stava già valutando in ottica estiva ma che potrebbe essere un buon compromesso (anche in quanto a prezzo) già a gennaio. In calo le chance di Faouzi Ghoulam del Napoli che però non soddisferebbe appieno i nerazzurri perché frequentemente soggetto a infortuni. Per quanto riguarda Darmian, invece, il suo arrivo potrebbe essere legato a un’eventuale cessione di uno dei centrali di difesa,