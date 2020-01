Zidane: “Isco vuole restare, mi piace”. Eriksen si allontana? Inter sogna

Zidane ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Getafe. L’allenatore ha riservato parole al miele per Isco, continuamente assalito da rumors d’addio. La permanenza dello spagnolo riduce inevitabilmente lo spazio per l’eventuale arrivo di Christian Eriksen, sogno dell’Inter

CHI RESTA E CHI SOGNA – Zinedine Zidane e la situazione di Isco al Real Madrid: «Isco? È un calciatore importante e lo sta dimostrando, vuole stare qui e lottare per un posto in squadra. Mi piace molto come giocatore. Pogba? Gli auguro di recuperare presto dall’infortunio e gli auguro il meglio, ma non è un mio giocatore e non posso quindi parlare di lui». Se davvero lo spagnolo dovesse restare al Real Madrid, l’assalto dei Blancos su Eriksen sarebbe più complicato. Una rivale in meno per l’Inter nella corsa al calciatore?

Fonte: alfredopedulla.com