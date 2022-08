Kostic, niente Inter ma può arrivare in Serie A: incontro in vista – Sky

Fino a qualche giorno fa si parlava di opportunità Kostic per l’Inter, ma i nerazzurri non hanno approfondito la pista legata al serbo (vedi articolo). C’è però la possibilità di vederlo in Serie A: trattativa in corso, spiega da Marchetti su Sky Sport 24.

SERIE A IN VISTA – Filip Kostic sembrava poter andare al West Ham, ma si è fermata l’operazione. Ora è la Juventus la squadra che, a differenza dell’Inter, lo sta puntando. Ne parla Luca Marchetti: «Kostic da obiettivo diventa trattativa. Domani ci sarà un incontro con il procuratore per parlare dell’esterno che Massimiliano Allegri vuole per coprirsi con Federico Chiesa e rinforzare la rosa».