Sanchez ma non solo, attacco Inter da sbloccare: tre uscite in programma

Sembra paradossale, ma l’attacco dell’Inter necessita di una sfoltita nonostante non si sappia chi sia la quinta punta. Ci sono tre giocatori in uscita, fra cui Sanchez per il quale si aspetta l’accordo (vedi articolo).

DA SBLOCCARE – È ormai un mese, da quando Martin Satriano e Sebastiano Esposito si sono trasferiti in prestito, che l’attacco dell’Inter è bloccato. Un qualcosa di complicato da segnalare, eppure è proprio questo che è successo: per la mancanza delle cessioni non si è potuto affondare il colpo per Paulo Dybala. E non solo a “causa” di Alexis Sanchez, per il quale comunque questi dovrebbero essere gli ultimi giorni da tesserato dell’Inter. Con lui si arriverà a risoluzione, ma non sarà l’unico nome che lascerà Appiano Gentile in tempi brevi. Ce ne sono altri due: Andrea Pinamonti ed Eddie Salcedo. Il primo, scartata l’opzione Salernitana, deve scegliere fra Atalanta e Sassuolo coi bergamaschi che hanno la sua preferenza. Il secondo ha ricevuto alcuni sondaggi, in prestito, senza nulla di concreto.

LE OPZIONI – A differenza di Sanchez c’è da cedere nel vero senso della parola: Pinamonti andrà via a titolo definitivo, probabilmente con recompra in modo che l’Inter non lo perda del tutto, Salcedo invece dovrebbe essere solo in prestito. Ci sono ancora quattro settimane di mercato aperto, tuttavia è facile pensare come qualcosa si possa sbloccare prima dell’inizio della Serie A. Ormai invece le possibilità di uscita di Joaquin Correa o Edin Dzeko sono da scartare. Ma con Sanchez, Pinamonti e Salcedo fuori l’Inter avrebbe magari lo spazio per prendere un attaccante con cui completare il reparto (a meno di non puntare sul giovanissimo Valentin Carboni).