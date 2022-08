Petrachi: «L’Inter ha perso lo scudetto, resta da battere. Tre in prima fascia»

Petrachi mette l’Inter come squadra più forte della Serie A che inizierà fra soli nove giorni. In collegamento con l’edizione di Sky Sport 24 dedicata al calciomercato, l’ex dirigente fra le altre di Roma e Torino ne ha messe tre alla pari dei nerazzurri.

AL TOP – Gianluca Petrachi dà i primissimi giudizi a nove giorni dal via della Serie A: «Io credo che l’Inter rimanga organicamente la squadra più forte. Il campionato scorso, al di là della bravura del Milan, credo l’abbia perso l’Inter: rimango dell’avviso che sia la squadra da battere. Poi il Milan sta continuando a lavorare bene, ha in testa i suoi obiettivi e li sta cercando di portare avanti. La Juventus ha fatto delle cose importanti, certamente l’infortunio di Paul Pogba limita molto la campagna acquisti perché sposta gli equilibri a centrocampo. Credo che la Roma oggi sia al livello della Juventus, e non voglio esagerare: ha puntellato con dei giocatori funzionali e quello che serviva a José Mourinho. Io vedo l’Inter, la Roma e il Milan nella prima fascia, poi ci sono le altre».