Kostic-Inter? Cambio di agente (conosciuto) e nuovi scenari – SI

In questi giorni il nome di Kostic per l’Inter è tornato d’attualità (vedi articolo). Pedullà, in collegamento da Roma nel corso della trasmissione Sportitalia Mercato, ricorda come abbia cambiato agente e prevede novità a breve.

SITUAZIONE DA MONITORARE – Alfredo Pedullà frena un minimo per le voci sull’Inter ma dà qualche notizia: «Filip Kostic ha cambiato agente, ha lasciato Fali Ramadani e preso Alessandro Lucci (che ha portato in estate Edin Dzeko e Joaquin Correa, ndr). Non c’è una trattativa in dirittura d’arrivo, ma ci sono altri scenari».

IL CAMPIONATO – Pedullà, dopo aver parlato di Kostic, si sposta sul ritorno della Serie A: «Intanto ripartiamo con due partite molto importanti. Inter-Napoli per me è quasi un’ultima chiamata per l’Inter, perché doveva vincere il derby e non ha vinto. Ora deve vincere contro una grande, non solo per la classifica ma perché deve vincere una partita contro una grande».