Kostic, l’Inter pensa ad uno scambio con l’Eintracht Francoforte

L’Inter è interessata a Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte. I nerazzurri starebbero pensando ad uno scambio con un proprio giocatore per arrivare all’ala serba

SCAMBIO − L’Inter pensa al futuro della fascia sinistra con Ivan Perisic in forte dubbio di permanenza la prossima estate. I nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Kostic dell’Eintracht Francoforte. Come riporta il giornale portoghese O’Jogo, l’Inter starebbe pensando ad uno scambio per abbassare le pretese del club tedesco (20 milioni di euro). Il giocatore scelto dai nerazzurri è Valentino Lazaro, attualmente in prestito al Benfica. Il laterale austriaco non sta trovando molto spazio in terra lusitana con sole sei presenze raccolte tra tutte le competizioni. La prossima estate, dunque, il giocatore potrebbe rientrare alla base per poi essere girato come merce di scambio nell’affare Kostic.