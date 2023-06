Kessié dice di no all’Inter: il motivo riguarda… il Milan!

Kessié resta oggetto di voci di mercato, visto che anche lui è fra i tanti monitorati dai club dell’Arabia Saudita. Il centrocampista ex Milan, ora al Barcellona, per The Athletic ha rifiutato l’Inter.

LA DIFFICOLTÀ – In Spagna anche stanotte si è parlato di mancanza di offerte per Franck Kessié. L’Al-Ahli gli darebbe un ingaggio raddoppiato, secondo The Athletic, ma al momento l’operazione non è in chiusura. Sul centrocampista del Barcellona si è parlato anche di un possibile ritorno in Italia, all’Inter. Non sembra però fattibile: questo perché Kessié, stando a quanto raccolto, è ancora legato al Milan e non si troverebbe a suo agio.

Fonte: theathletic.com