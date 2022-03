Kessié, il Barcellona insiste. Pronta offerta per il milanista – Sky

L’Inter ha pareggiato 1-1 contro il Torino e ora prepara la sfida contro la Fiorentina di sabato. I nerazzurri devono tornare a vincere per rimanere dentro la bagarre scudetto con il Milan. Franck Kessié intanto lascerà i rossoneri a fine anno ma non per l’Inter.

OFFERTA – L’Inter aveva provato a sondare il terreno per Kessié del Milan, magari provando un colpo alla Calhanolgu come l’estate scorsa. Nella corsa al centrocampista del Milan però si è inserito di prepotenza il Barcellona di Xavi. I blaugrana, secondo Fabrizio Romano, ha già tutto definito con il rossonero. Il club della catalogna andrà ad offrire 6.5 milioni di euro all’anno a Kessié, un’offerta che soddisfa il centrocampista del Milan. L’Inter ci aveva provato ma poi si è defilata. Giusto così?

Fonte: Twitter Fabrizio Romano