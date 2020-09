Kanté-Inter, l’ostacolo è proprio l’ex Conte: la trattativa si complica subito

Kanté Conte

Kanté e Conte insieme hanno fatto la storia del Chelsea, che oggi non sembra assolutamente disposto a farli riabbracciare all’Inter. In Inghilterra – precisamente l’emittente Sky Sports – si evidenzia la “ripicca” del club londinese

PASSATO MAI DIMENTICATO – L’Inter vuole N’Golo Kanté, ma è improbabile che il Chelsea lo ceda proprio alla squadra allenata dall’ex tecnico Antonio Conte. Dopo il risarcimento, pari a quasi 30 milioni di euro, pagato dal Chelsea a Conte e staff in seguito alla causa post-esonero, la società londinese non è disposta a trattare (al ribasso) con l’Inter. Il budget nerazzurro limitato per questa finestra di calciomercato non è di aiuto, perché ovviamente il Chelsea non fa sconti. Kanté a certe condizioni resta un miraggio per la società nerazzurra. Ma soprattutto dell’ex tecnico dei Blues.