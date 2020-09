Vecino in uscita dall’Inter, ma l’agente anticipa lo scenario complicato – SI

Matias Vecino

Vecino è sulla lista dei partenti dell’Inter ma non si registrano ancora destinazioni plausibili. L’agente Lucci, contattato dalla redazione di “Sportitalia”, spiega qual è la situazione del suo assistito

CESSIONE COMPLICATA – L’Inter deve vendere più di un esubero per poter tornare a fare mercato e completare la rosa. L’agente Alessandro Lucci conferma che si cercano soluzioni per l’uscita di Matias Vecino ma non è semplice trovarne. Come noto da tempo, il centrocampista uruguayano è fuori dai piani di Antonio Conte. Ma al momento non ci sono offerte. La notizia positiva è che l’entourage, a differenza di quanto ripetuto durante la finestra invernale del mercato, stavolta è consapevole della situazione di Vecino a Milano. Il classe ’91 ex Fiorentina è il primo nome sulla lista dei partenti a centrocampo.