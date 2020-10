Kante, Inter costretta a cambiare i suoi piani? Nessun dubbio sul suo futuro

N’Golo Kante è stato il grande sogno di mercato dell’Inter in estate e negli scorsi giorni si è tornato a parlare di una possibile partenza del centrocampista

DESTINO – Tuttavia, secondo quanto riportato da Le10Sport.com, non sarebbe affatto semplice per l’Inter regalare N’Golo Kante ad Antonio Conte. Infatti il centrocampista francese non avrebbe intenzione di lasciare il Chelsea, almeno nel breve o medio periodo. Il giocatore starebbe bene a Londra e non avrebbe mai aperto la porta ad un possibile trasferimento. Anche coloro che sono vicini al capitano dei Blues sarebbero dello stesso discorso. Inoltre lo stesso club inglese non avrebbe intenzione di cedere il giocatore, il cui ottimo contratto è in scadenza a giugno 2023. Insomma, tutti d’accordo: niente addio per il transalpino dalla società britannica.

