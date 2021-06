Joao Mario è in uscita dall’Inter e questa non è una novità. In Portogallo – precisamente il quotidiano A Bola – viene ripresa la notizia della stampa turca, che nelle ultime ore italiane sembrava destinata a sfumare

DESTINAZIONE TURCA – Le possibilità di Joao Mario di rimanere allo Sporting Club de Portugal sono in calo. E nelle ultime ore è stato ipotizzato anche il “tradimento” in direzione Benfica (vedi articolo). Oltre alle opzioni francese (Nizza) e spagnola (Villarreal). Dal Portogallo, però, arrivano conferme sulla pista turca, già avanzata negli ultimi giorni: il Besiktas (vedi articolo). La notizia arriva proprio dalla Turchia e vede il Besiktas intenzionato a offrire non più di 5 milioni di euro per il cartellino di Joao Mario. Meno, quindi, della richiesta dell’Inter, che continua a chiedere 7 milioni per il centrocampista portoghese. Una distanza relativamente alta, dato che le cifre sono basse. E non è detto possa ridursi. Anzi, probabilmente proprio i portoghesi dello Sporting CP proveranno a reinserirsi nell’operazione… L’Inter attende la proposta giusta.