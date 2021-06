Joao Mario, Benfica ora in pole. Esposito: lo vogliono due club – CdS

Tra le colonne del “Corriere dello Sport” in edicola, viene fatto il punto della situazione in merito a Joao Mario e Sebastiano Esposito, entrambi giocatori assistiti da Federico Pastorello, che ieri ha incontrato la dirigenza dell’Inter a Milano.

SU JOAO MARIO – Ieri in Viale della Liberazione si è visto Federico Pastorello, che ha incontrato parte della dirigenza nerazzurra per fare il punto della situazione, partendo innanzi tutto dal centrocampista portoghese che piace tanto allo Sporting Lisbona, che però non avrebbe accontentato le richieste dell’Inter. Ora il Benfica sembrerebbe aver addirittura sorpassato la concorrenza, avvicinandosi alle richieste dell’Inter, vale adire 7-8 milioni.

DUE CLUB – All’Inter rientra anche Sebastiano Esposito, dopo il doppio prestito tra Spal e Venezia. Su di lui, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, ci sarebbero Sassuolo e Parma.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno e Andrea Ramazzotti

