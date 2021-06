UEFA, data storica: abolita la regola dei gol in trasferta dalle competizioni!

La UEFA ufficializza una decisione che era nell’aria da un po’ di tempo. E si tratta di una decisione storica: addio alla regola dei gol in trasferta. Una scelta rivoluzionaria

GOL IN TRASFERTA – Il Comitato Esecutivo della UEFA ha approvato oggi la proposta per rimuovere la cosiddetta “regola dei gol in trasferta” da tutte le competizioni UEFA per Club a partire dalla stagione 2021/22. Da questo momento, in caso di pareggio nel risultato complessivo di una sfida andata-ritorno, il passaggio del turno non verrà deciso dal numero di gol segnati in trasferta. Con l’abolizione della regola del gol in trasferta si giocheranno i tempi supplementari con il solito format: 15 minuti per tempo ed eventuale lotteria di rigori. Il 24 giugno 2021 rischia di diventare una data storica per il calcio europeo: la UEFA prova a rivoluzionare le sue abitudini.