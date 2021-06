Continuano a circolare voci riguardo a un presunto interessamento dell’Inter nei confronti di Jordi Alba. Secondo l’emittente statunitense ESPN, il Barcellona starebbe pensando a uno scambio tra il laterale spagnolo e un titolare nerazzurro. Ma non si tratta dei tre nomi fatti in Spagna.

SCAMBI – Nonostante le smentite da più parti (vedi articolo), il nome di Jordi Alba continua a rimbalzare in orbita Inter. Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo è stato il primo a lanciare l’indiscrezione, parlando di uno scambio che vedrebbe coinvolti il terzino blaugrana e uno tra Milan Skriniar, Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez (vedi articolo). L’emittente ESPN rivela che l’obiettivo del Barcellona sarebbe però un altro: Alessandro Bastoni. Con un contratto fino al 2024 e una clausola rescissoria di 500 milioni, Jordi Alba non avrebbe intenzione di lasciare il Camp Nou, come riportano fonti vicine al giocatore. Ma la società spagnola deve necessariamente ridurre il monte ingaggi e il terzino 32enne è uno di quelli con lo stipendio più alto. Una situazione, appunto, paradossale (vedi articolo).

TRATTATIVE – I rapporti tra le due società sono molto buoni, come dimostrano i recenti contatti per il trasferimento di Lautaro Martinez in Spagna, nonostante l’affare non sia poi andato a buon fine. O il passaggio di Arturo Vidal in nerazzurro. Entrambi i club stanno avendo problemi economici e quindi ogni trattativa deve prevedere uno scambio di giocatori senza esborso di denaro. Proprio per questo nei loro discorsi è emerso il nome di Bastoni, che l’Inter ha da poco blindato con il rinnovo (vedi comunicato). Questo è quanto riporta ESPN, anche se la notizia non trova ancora riscontri e appare oggettivamente non percorribile per tanti motivi.

Fonte: ESPN