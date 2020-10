Joao Mario, le cifre dell’operazione tra Inter e Sporting. Tempo “extra”

Joao Mario

Joao Mario sta lasciando l’Inter per tornare allo Sporting Clube de Portugal, come segnalato nel corso del pomeriggio (vedi articolo). C’è anche un po’ più di tempo per completare l’operazione, quindi anche oltre le ore 20 che sono il termine del calciomercato in entrata in Italia. Ci sono anche le cifre del trasferimento.

UN PO’ DI PIÙ – Joao Mario sta tornando allo Sporting CP, dopo l’accordo con l’Inter. Per il centrocampista non sarà necessario rispettare la deadline delle ore 20 di oggi: il mercato in Portogallo chiuderà domani. L’annuncio ufficiale, quindi, è possibile che non sia per forza oggi. Il giocatore tornerebbe nella società che lo ha lanciato, cedendolo ai nerazzurri nell’estate del 2016 per quarantacinque milioni di euro, bonus inclusi. Secondo A Bola l’accordo è per un prestito secco (senza quindi opzioni per il riscatto), con il club di Lisbona che pagherà un milione dei tre netti che guadagna Joao Mario.