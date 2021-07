Joao Mario, il Benfica insiste: ora in sede all’Inter, ai dettagli? – Sky

Per Joao Mario può essere la giornata decisiva. Poco fa si è parlato della dirigenza del Benfica a Milano (vedi articolo): l’aggiornamento dato da Sky Sport è che ora gli emissari del club portoghese sono in sede all’Inter. Si può chiudere a breve?

SI CHIUDE IN GIORNATA? – Per Joao Mario l’Inter e il Benfica proseguono la trattativa, sulla quale adesso non ci sono più dubbi. Rui Costa, dirigente del club di Lisbona, è a Milano e ha incontrato poco fa Federico Pastorello, che ha il mandato dai nerazzurri per piazzare il centrocampista portoghese. Dopo che è sfumata l’opzione Sporting CP le Aguias hanno effettuato il sorpasso, e la clausola citata dai biancoverdi (vedi articolo) non risulta essere un problema. Il giornalista Alessandro Sugoni, in collegamento con Sky Sport 24, fa sapere che Inter e Benfica stanno discutendo del trasferimento di Joao Mario ora in sede a Milano. Si attende una chiusura dell’operazione a breve, col centrocampista che si trasferirebbe a titolo definitivo in Portogallo. Modalità che, come noto, farebbe ben contenta l’Inter che punta a liberarsi quanto prima di Joao Mario (e senza fare minusvalenza).