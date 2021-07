Hakimi al PSG, annuncio in arrivo: superate le visite mediche

Hakimi diventerà un giocatore del PSG nelle prossime ore. Dalla Francia si annuncia come il marocchino ha passato le visite mediche in giornata e a breve arriverà anche l’annuncio dell’acquisto dall’Inter.

OPERAZIONE CONCLUSA – Achraf Hakimi è un nuovo giocatore del PSG. Manca solo l’ufficialità, che arriverà nelle prossime ore. Dopo l’accordo raggiunto negli scorsi giorni con l’Inter il marocchino, come annunciato ieri (vedi articolo), è volato a Parigi per svolgere le visite mediche. Mohamed Bouhafsi, giornalista di RMC Sport, dalla Francia fa sapere come l’ultima formalità è stata superata. Hakimi col PSG ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 e in giornata è previsto anche l’annuncio da parte dei due club. Come già segnalato, si trasferirà per sessanta milioni di euro più ulteriori otto di bonus “facili” e tre “più difficili”. Ma ormai, purtroppo, Hakimi può considerarsi un ex dell’Inter.