Joao Mario al Benfica, Inter ottimista: clausola non preoccupa – SI

VERSO LA CHIUSURA – Il Benfica è pronto a offrire i 7,5 milioni di euro richiesti dall’Inter per l’acquisto di Joao Mario. A riportarlo è Gianluigi Longari di “Sportitalia”, che conferma come ci sia ottimismo in casa nerazzurra per chiudere l’affare alle cifre volute. Inoltre non preoccupa la clausola che “vieterebbe” ai nerazzurri di cedere il centrocampista ad altri club portoghesi che non siano lo Sporting CP. Sporting che, dal canto suo, ha voluto giocare al ribasso per il riscatto del giocatore, lasciando così la strada spianata ad altri club. Come il Benfica.