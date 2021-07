Lautaro Martinez per tanto tempo ha ricevuto proposte più o meno concrete dalla Spagna, soprattutto dal Barcellona. Secondo “Sport Mediaset” l’Inter non dovrà avere troppa paura delle richieste dalla Liga.

PERICOLO SCAMPATO – Lautaro Martinez non è più nel mirino del Real Madrid. Come spiega Claudio Raimondi per “Sport Mediaset” gli obiettivi dei blancos sono Kylian Mbappé ed Erling Haaland, che rimangono delle priorità. Nelle scorse settimane si è parlato dell’Atlético Madrid, che però si è defilato. Rimane il Barcellona, che però deve spendere per i prossimi due anni trecento milioni per il rinnovo di Lionel Messi (a oggi svincolato) e sta regalando giocatori pur di liberarsi dell’ingaggio. Il Barcellona in questo momento non può spendere i novanta milioni che chiede l’Inter per Lautaro Martinez, ormai quasi certo di rimanere a Milano.