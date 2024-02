Inzaghi ha stregato la Premier League: tre top club (+1) su di lui – TS

L’Inter di Simone Inzaghi ha stregato l’Europa e la Premier League. Il tecnico piacentino è finito nei taccuini di quattro top club, scrive Tuttosport. E Steven Zhang dalla Cina pensa a come blindare il suo tecnico.

FUTURO – Con un’Inter che viaggia spedita in Serie A mentre in Europa regala perle di divertimento e di qualità, il lavoro che sta svolgendo Simone Inzaghi sta stregando anche la Premier League. Con 21 vittorie in 25 partite giocate in campionato, il tecnico piacentino ha dimostrato di saper alzare l’asticella dei calciatori che allena. Grazie anche a questa qualità dell’allenatore, due squadre della Premier League come Manchester United e Chelsea hanno iniziato a prendere le prime informazione anche a causa del contratto in scadenza nell’estate del 2025. Come spiegato da Tuttosport, c’è da considerare anche l’ingaggio dell’allenatore dell’Inter che ad oggi si aggira sui 5.5 milioni di euro: si vocifera di prime proposte arrivate con circa 8/9 milioni di euro a proposta.

FRESCO – Il tecnico dell’Inter – oltre ad aver stregato in Gran Bretagna – è finito nel mirino anche del Liverpool, così come è stato cerchiato in rosso anche dal Barcellona in vista della prossima stagione. A questo si aggiunge anche il modulo di Inzaghi sempre più ricercato anche in Europa, con i difensori centrali bravi a impostare il gioco come mezz’ali. Dieci mesi di Inter e una stagione che potrebbe svoltargli la carriera. Non è un mistero che Beppe Marotta si era ormai convinto che Inzaghi fosse a fine corsa dopo la sconfitta casalinga con il Monza dello scorso anno. Adesso invece, si punta insieme alla seconda stella e a superare i punti fatti da Roberto Mancini. E intanto Steven Zhang pensa a come blindare l’ex Lazio.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino