Thuram e Acerbi, rientro posticipato? L’Inter predica cautela! − CdS

Thuram e Acerbi sono due dei tre big infortunati in casa Inter. L’attaccante e il difensore non dovrebbero farcela per domani con l’Atalanta.

ATTESA − L’Inter predica cautela sia per Marcus Thuram che per Francesco Acerbi. Rientro posticipato per l’attaccante e il francese, alle prese rispettivamente con un’elongazione muscolare e con problema all’adduttore. Il loro rientro sarà prettamente in funzione del delicato ritorno in Champions League contro l’Atletico Madrid il prossimo 13 marzo. Dunque, niente Atalanta per entrambi e possibile spezzone di partita contro il Genoa lunedì 4 gennaio. Lo staff medico nerazzurro detta i tempi per evitare qualsiasi tipo di ricaduta.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno