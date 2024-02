L’Inter vuole fare 11… +12! E in un dato è inarrivabile (in Europa) − CdS

L’Inter domani sfiderà l’Atalanta nel recupero della ventunesima giornata di campionato. I nerazzurri puntano alla vittoria per staccare la Juventus a 12 in classifica.

NUMERI MOSTRUOSI − L’Inter va a caccia dell’undicesima vittoria consecutiva, che varrebbe il +12 in classifica sulla Juventus. Domani sera contro l’Atalanta, fischio d’inizio ore 20.45, l’armata di Simone Inzaghi punta ad ipotecare il campionato. Ad oggi, la Beneamata ha totalizzato 66 punti, uno in più del Napoli di Spalletti di un anno fa, e ha dei numeri strepitosi, quasi ineguagliabili in Europa. Infatti, l’Inter è l’una squadra capolista dei top cinque campionati europei ad avere sia il miglior attacco che la miglior difesa ed è sempre l’unica squadra ad aver fatto percorso netto in questo inizio di 2024. Come media punti il Bayer Leverkusen è leggermente avanti con 2.65 contro i 2.60 nerazzurri. E le stesse “Aspirine”, insieme al Bayern Monaco, hanno una produzione offensiva maggiore, considerando sempre la media: 2,52 gol segnati a partita per Lautaro Martinez e compagni, contro i 2,74 dei bavaresi e i 2,57 del Bayer. Ma in un dato l’Inter è in arrivabile: la differenza reti. La squadra di Inzaghi si attesta su un clamoroso +51, che stacca il +43 sempre della formazione di Xabi Alonso. In campionato, dunque, l’Inter viaggia a ritmi impressionanti e la quota 100 punti finale non è un’utopia, anzi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno